Укроборонпром хочуть перетворити на холдинг і приєднати інші оборонні активи

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" планують перетворити на холдингову компанію та об'єднати з іншими державними оборонними активами.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з наглядовою радою Укроборонпрому.

За словами Шмигаля, зміна структури має підвищити ефективність виробництва та управління компанією.

"Маємо намір перетворити УОП на холдингову компанію, що покращить ефективність виробництва. А також побудувати ефективну систему управління й об'єднати інші державні оборонні активи в єдиний холдинг", — зазначив він.

Які саме активи планують приєднати він не уточнив.

Серед найближчих управлінських завдань він назвав завершення конкурсу на нового керівника, формування повноцінного правління та оновлення структури компанії.

Основними цілями Укроборонпрому залишаються забезпечення фронту зброєю, нарощування виробничих потужностей і розвиток новітніх технологій, наголосив віцепрем'єр.

Нагадаємо:

АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) після вибуху складу боєприпасів у місті Вишневому під Києвом, внаслідок російської атаки, звільнила керівників двох державних підприємств, які були причетні до інциденту.