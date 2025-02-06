Производители оружия в 2024 году работали лишь на 37% от своих возможностей

В 2024 году частные производители оружия могли произвести еще 1,7 млн единиц дронов и РЭБ, но не получили государственных контрактов.

Об этом говорится в релизе Технологических сил Украины, который есть в распоряжении ЭП.

"Это означает, что в целом предприятия могли бы производить 4.7 тысячи такой техники в день, если бы государственные заказчики бесперебойно их контрактовали", - говорится в сообщении.

Общая стоимость такого объема техники оценивается в почти $2 миллиарда.

По данным ТСУ, частные компании ОПК в 2024 году были способны изготовить более 2,7 миллиона единиц вооружения.

В то же время по заказу государственных закупщиков и благотворительных фондов оружейники изготовили лишь более 1 миллиона единиц военной техники, что составляет лишь 37% от общей способности производителей в прошлом году.

Так, оружейники и ТСУ создали сайт "Счетчик оружия, которого нет", который показывает неиспользованный потенциал украинского частного сектора ОПК.

Напомним:

Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.