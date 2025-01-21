Міноборони назвало найпопулярніші спеціальності в рекрутингових центрах

Вакансії, пов’язані з БПЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Станом на середину січня 2025 року, топ 7 груп спеціальностей виглядає так:

спеціальності, пов'язані з БПЛА – 16%;

водії – 16%;

стрілецькі спеціальності – 15%;

штабні посади – 9%;

артилерія – 6%;

бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;

зв'язок та кібербезпека – 5%.

Зазначається, що загалом з початку роботи центрів загальна кількість відвідувачів сягнула 35 337, з яких 7 800 з них вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

"Головна перевага долучитись до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням та здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримає розширений пакет пільг та соціальних гарантій. Державна підтримка поширюється й на членів сімей військовослужбовців", - зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо:

В Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.