Міноборони назвало найпопулярніші вакансії серед жінок в рекрутингових центрах

Вакансії, пов’язані з роботою у штабі, медициною та БпЛА, користуються найбільшим попитом серед жінок, які долучаються до Сил оборони через рекрутинг.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу, з яких 8053 вже стали кандидатами до Сил оборони. Серед них 20% – жінки.

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

Чернівецька – 46%

Хмельницька – 42%

Тернопільська – 38%

Рівненська – 33%

Чернігівська – 31%

Одеська – 29%

Сумська – 27%

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

штабні посади – 24%

бойові медики, медсестри, лікарі – 22%

спеціальності, пов'язані з БпЛА – 13%

кухарі – 12%

стрілецькі спеціальності – 6%

зв'язок та кібербезпека – 6%

психологи – 3%

Нагадаємо:

Вакансії, пов’язані з БПЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.