Міноборони назвало найпопулярніші вакансії серед жінок в рекрутингових центрах
Вакансії, пов’язані з роботою у штабі, медициною та БпЛА, користуються найбільшим попитом серед жінок, які долучаються до Сил оборони через рекрутинг.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу, з яких 8053 вже стали кандидатами до Сил оборони. Серед них 20% – жінки.
Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:
- Чернівецька – 46%
- Хмельницька – 42%
- Тернопільська – 38%
- Рівненська – 33%
- Чернігівська – 31%
- Одеська – 29%
- Сумська – 27%
В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.
Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:
- штабні посади – 24%
- бойові медики, медсестри, лікарі – 22%
- спеціальності, пов'язані з БпЛА – 13%
- кухарі – 12%
- стрілецькі спеціальності – 6%
- зв'язок та кібербезпека – 6%
- психологи – 3%
Нагадаємо:
Вакансії, пов’язані з БПЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.