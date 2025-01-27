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Міноборони назвало найпопулярніші вакансії серед жінок в рекрутингових центрах

Віктор Волокіта — 27 січня, 18:31
Міноборони назвало найпопулярніші вакансії серед жінок в рекрутингових центрах
Міноборони

Вакансії, пов’язані з роботою у штабі, медициною та БпЛА, користуються найбільшим попитом серед жінок, які долучаються до Сил оборони через рекрутинг.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу, з яких 8053 вже стали кандидатами до Сил оборони. Серед них 20% – жінки.

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

  • Чернівецька – 46%
  • Хмельницька – 42%
  • Тернопільська – 38%
  • Рівненська – 33%
  • Чернігівська – 31%
  • Одеська – 29%
  • Сумська – 27%

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

  • штабні посади – 24%
  • бойові медики, медсестри, лікарі – 22%
  • спеціальності, пов'язані з БпЛА – 13%
  • кухарі – 12%
  • стрілецькі спеціальності – 6%
  • зв'язок та кібербезпека – 6%
  • психологи – 3%

Нагадаємо:

Вакансії, пов’язані з БПЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.

Міноборони

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