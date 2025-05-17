Кількість користувачів "Резерв+" становить майже 4 млн – Міноборони

Кількість користувачів застосунку Міністерства оборони «Резерв+» перевищила 4 мільйони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції DOU Day.

Застосунок офіційно запустили в травні 2024 року для реалізації оновленого закону про мобілізацію. За словами Черногоренко, за майже рік роботи понад 70% військовозобов’язаних оновили свої дані саме через "Резерв+", загалом у застосунку зареєструвалось 4 мільйони осіб.

Окрім оновлення облікових даних та доступу до реєстру у застосунку доступні й додаткові сервіси, зокрема рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію. Як зазначила заступниця міністра оборони з моменту запуску послуги уже було подано понад 100 тис заявок на вакансії у війську.

У застосунку з березня цього року запустили електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). За трохи більше два місяці було згенеровано понад 200 тисяч направлень на військово-лікарську комісію.

Також Черногоренко зазначила, що реєстр "Оберіг", на якому базується "Резерв+", щодня обробляє понад 1 мільйон запитів і має 14 каналів обміну даними з державними системами.

Довідково. "Оберіг" — це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Він зменшує ймовірність помилок через людський фактор і економить час і ресурси завдяки автоматизації процесів.

Нагадаємо:

Охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.