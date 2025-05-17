Количество пользователей "Резерв+" составляет почти 4 млн - Минобороны

Количество пользователей приложения Министерства обороны "Резерв+" превысило 4 миллиона.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время конференции DOU Day.

Приложение официально запустили в мае 2024 года для реализации обновленного закона о мобилизации. По словам Черногоренко, за почти год работы более 70% военнообязанных обновили свои данные именно через "Резерв+", всего в приложении зарегистрировалось 4 миллиона человек.

Кроме обновления учетных данных и доступа к реестру в приложении доступны и дополнительные сервисы, в частности рекрутинга, который позволяет украинцам найти для себя оптимальную вакансию. Как отметила заместитель министра обороны с момента запуска услуги уже было подано более 100 тыс заявок на вакансии в армии.

В приложении с марта этого года запустили электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). За чуть более двух месяцев было сгенерировано более 200 тысяч направлений на военно-врачебную комиссию.

Также Черногоренко отметила, что реестр "Оберег", на котором базируется "Резерв+", ежедневно обрабатывает более 1 миллиона запросов и имеет 14 каналов обмена данными с государственными системами.

Справочно. "Оберіг" - это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Он уменьшает вероятность ошибок из-за человеческого фактора и экономит время и ресурсы благодаря автоматизации процессов.

Напомним:

Желающие присоединиться к Силам обороны через сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" чаще всего выбирают военные профессии по таким направлениям, как штаб, БпЛА, IT, транспорт и пехота.