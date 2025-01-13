Іноземним компаніям дозволили модернізувати техніку української армії

Іноземні компанії можуть залучати до модернізації військової техніки для Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони з посиланням на відповідне рішення Кабміну.

"Іноземні компанії можуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передання військових технологій та експорт відповідних товарів та послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їх компонентам та обладнанню, а також кораблям", – розповів заступник міністра оборони Анатолій Клочко.

Урядовий документ вносить зміни до порядку розробки, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску наявних видів такої продукції. Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти щодо оборонних закупівель та встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

Також іноземним компаніям відкривається можливість створення спільних підприємств та проєктів в Україні. Додатково врегульовано розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передання створеної науково-технічної продукції.

"Нововведення дозволять забезпечити потреби у розробці нових зразків та модернізації наявного озброєння, військової та спеціальної техніки", – зазначив начальник Державного науково-дослідного інституту авіації Владислав Шостак.

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