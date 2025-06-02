Європейський оборонний сектор б’є рекорди після інвестицій Британії в атомний флот

Акції європейських оборонних компаній оновили рекорди після того, як Велика Британія заявила про масштабне розширення військових програм.

Про це пише Bloomberg.

Лондон планує інвестувати 15 млрд фунтів (20 млрд дол) у ядерне стримування та побудову до 12 підводних човнів.

Найбільше зростання показали акції Babcock International — на 6%, що стало восьмирічним максимумом. Саме ця компанія обслуговує британський підводний флот.

Зросли й котирування в інших країнах Європи. Акції Renk Group AG, постачальника деталей для танків, піднялися на 2,1%. Rheinmetall AG, виробник бронетехніки, додав 1,4%, а оборонно-електронна компанія Hensoldt AG — 8,8% після позитивної оцінки аналітиків JPMorgan.

Ці компанії є лідерами зростання в індексі Stoxx 600 цього року. Загалом оборонний сектор Європи демонструє потужне зростання — кошик акцій цього напрямку від Goldman Sachs оновив рекорд і вже показує річне зростання близько 120%.

Нагадаємо:

Велика Британія розширить флот атомних підводних човнів і побудує 12 нових підводних човнів SSN-AUKUS, а також вкладе 15 млрд фунтів стерлінгів ($20,25 млрд) у програму створення ядерних боєголовок.

У вівторок європейські фондові ринки продовжили зростання, головно завдяки акціям оборонного сектору.