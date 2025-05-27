Оборонні компанії Європи дорожчають на тлі жорсткіших сигналів Трампа щодо РФ

У вівторок європейські фондові ринки продовжили зростання, головно завдяки акціям оборонного сектору.

Про це пише Reuters,

Інвестори відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про нові санкції проти Росії. Додатковим поштовхом став перенесений термін дії тарифів для Євросоюзу.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,5% на фоні поліпшення інвестиційних настроїв. Напередодні індекс підскочив на 1% після того, як Трамп відклав введення мит на європейські товари з 1 червня до 9 липня.

Оборонний індекс піднявся на 1,4% після того, як Трамп анонсував можливі нові санкції проти Москви через загострення конфлікту з Україною.

Також зросли акції фінансового сектору (+1,1%) і промисловості (+0,95%). Німецький індекс DAX 40 оновив історичний максимум, британський FTSE 100 зріс на 1%, французький CAC 40 – на 0,1%.

Фондовий ринок ЄС підтримують також очікування зниження інфляції та підвищення споживчих настроїв. Водночас непередбачуваність торгової політики Трампа та фіскальні виклики США змушують інвесторів шукати "тихі гавані" поза межами американських активів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня.

Заможні люди дедалі частіше зберігають золото за межами своїх країн — головно у Сінгапурі, який вважається безпечною юрисдикцією.