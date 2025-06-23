Airbus навчатиме українських фахівців ремонтувати авіатехніку

Airbus допоможе Україні обслуговувати власну авіаційну техніку. Відповідний меморандум з європейською компанією підписало акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Про це пише Укрінформ.

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) та європейська компанія Airbus уклали тристоронній Меморандум про співпрацю.

Першим етапом стане підготовка українських фахівців до робіт з технічного обслуговування та ремонту авіатехніки виробництва Airbus, яка експлуатується в Україні. \

Надалі планується, що представники Airbus відвідають українські підприємства та допоможуть сформувати інструкторські групи з місцевих працівників.

За словами генерального директора УОП Олега Гуляка, довіра міжнародних компаній до української оборонної промисловості зростає. Він назвав підписання меморандуму доказом правильного вектора розвитку компанії.

Нагадаємо:

"Українська оборонна промисловість" уклало угоду з канадською компанією Roshel щодо створення спільного виробництва бронемашин."

Українська оборонна промисловість" (УОП) 15 лютого підписала меморандум про взаємопорозуміння з данською компанією Weibel Scientific.

"Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS, яка спеціалізується на розробці інформаційних системи для авіакосмічного і військового секторів, підписали угоду про розбудову спільного підприємства.