"Укрпошта" оновила стиль: змінила логотип та шрифт

"Укрпошта" презентувала оновлений бренд, який поступово з'являтиметься у нових сервісах, поштоматах та відділеннях.

Про це повідомили в компані 2 лютого - у 32 річницю створення національного поштового оператора.

У новому бренді замість символу присутності на мапі ("пін") - поштовий ріжок у формі літері "У".

Як зазначається, оновлюючи стиль бренду, дизайнери посилили його українську ідентичність. У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру "У". Літеру, з якої починається Україна.

Також повернули комбінацію синього та жовтого кольорів і створили нові шрифти на основі української поштової естетики.

"Нова брендована типографіка виростає з українських поштових марок різних історичних періодів — від УНР до відновлення української незалежності", - йдеться в повідомленні.

Старий бренд продовжить своє існування на вже існуючих вивісках, рекламних носіях і т.п., щоб не витрачати зайві кошти на ребрендинг, підкреслили в компанії.

"Укрпошта" нагадала, коли до 2026 року змінювала брендинг:

1992 рік — поштовий ріжок як символ інституції, що лише формувалася як українська пошта;

2009 рік — летючий конверт і прагнення швидкості та модернізації;

2017 рік — ріжок і "пін", що проголошували принцип "Укрпошта є всюди".

Ребрендинг провела фірма Spiilka Design Büro.

Нагадаємо:

Компанія має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування по всій Україні.