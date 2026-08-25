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Удар по Конотопу: частина міста без газу, знищено агропідприємство та обʼєкти залізниці

Володимир Тунік-Фриз — 25 серпня, 09:48
Удар по Конотопу: частина міста без газу, знищено агропідприємство та обʼєкти залізниці
Ілюстративне фото
Getty Images

25 серпня російські загарбники завдали удару по місту Конотоп Сумської області, внаслідок чого було зруйноване агропідприємство, обʼєкти залізничної інйраструктури, а місто частково опинилось без газу.

Про це повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Інформації про загиблих немає, однак постраждала дівчинка 14-ти років.

У місті пошкоджено десятки будівель і споруд, знищено житловий будинок родини. Знищено залізничну колію та кілька об'єктів Укрзалізниці.

Нагадаємо:

У ніч на 25 серпня російські загарбники зруйнували ТРЦ у селищі Слобожанське, що на північному кордоні міста Дніпро.

Російські окупанти атакували безпілотником "Shahed" автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою. Наразі ПП не працює, громадян будуть перенаправляти до інших КПП.

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