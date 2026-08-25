Удар по Конотопу: частина міста без газу, знищено агропідприємство та обʼєкти залізниці

25 серпня російські загарбники завдали удару по місту Конотоп Сумської області, внаслідок чого було зруйноване агропідприємство, обʼєкти залізничної інйраструктури, а місто частково опинилось без газу.

Про це повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Інформації про загиблих немає, однак постраждала дівчинка 14-ти років.

У місті пошкоджено десятки будівель і споруд, знищено житловий будинок родини. Знищено залізничну колію та кілька об'єктів Укрзалізниці.

Нагадаємо:

У ніч на 25 серпня російські загарбники зруйнували ТРЦ у селищі Слобожанське, що на північному кордоні міста Дніпро.

Російські окупанти атакували безпілотником "Shahed" автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою. Наразі ПП не працює, громадян будуть перенаправляти до інших КПП.