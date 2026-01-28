Золото б’є рекорди: ціна перевищила $5300 на тлі слабкого долара

Ціни на золото стрімко зросли до нового історичного максимуму: геополітична напруженість і ослаблення долара продовжили ралі дорогоцінного металу, піднявши його приріст цього року більш ніж до 20%.

Про це повідомляє видання Financial Times.

У середу золото подорожчало більш ніж на 2%, подолавши позначку $5 300 за тройську унцію. Цьому передував стрибок на 3,4% у вівторок.

З початку року золото додало вже понад 22% на тлі занепокоєння інвесторів щодо політики США та різкого розпродажу американського долара.

Графік зростання ціни унції золота. За 2 роки вона подорожчала у 2,5 раза Інфографік: Financial Times.

Попит з боку інвесторів також зростає через дедалі більший дискомфорт із традиційними "тихими гаванями", зокрема державними облігаціями розвинених країн.

Бен Вілтшир, стратег із торгівлі ставками G10 у Citi, зазначив, що золото "перехопило корону" у суверенного боргу як "рефлекторна" угода для інвесторів, які шукають безпеку.

"Це частина структурного зсуву, за якого облігації не зростають у режимі risk-off", — сказав Вілтшир.

Ослаблення долара США додатково підживило ралі золота, адже метал, що котирується в доларах, стає дешевшим для власників інших валют.

Цього тижня долар знизився на 1,5% щодо кошика основних валют, а розпродаж прискорився у вівторок після заяви президента США Дональда Трампа, що він не стурбований різким падінням валюти.

У середу долар стабілізувався, знизившись ще на 0,1% щодо кошика валют.

Початковим каталізатором зростання цін на золото став підвищений попит з боку центральних банків після замороження валютних резервів Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Крім того, експансивні фіскальні плани розвинених економік змусили частину інвесторів побоюватися, що уряди "знецінюватимуть" свої валюти для фінансування витрат.

Додаткову підтримку ралі забезпечив зростаючий попит з боку приватних інвесторів, які нарощують позиції в золоті через ETF та фізичні покупки зливків.

Нагадаємо:

Долар США в середу тримався поблизу чотирирічних мінімумів після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавньої слабкості.