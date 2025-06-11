Золото стало вторым резервным активом в мире обойдя евро

Золото в 2024 году опередило евро и стало вторым по значимости резервным активом после доллара.

Об этом пишет Financial Times.

По данным Европейского центрального банка, в прошлом году золото составило 20% мировых официальных резервов, обойдя евро, доля которого снизилась до 16%. Первое место сохраняет доллар с показателем в 46%.

Центральные банки мира третий год подряд приобрели более 1000 т золота, что составляет около пятой части годового объема мировой добычи. По словам ЕЦБ, такое накопление происходило рекордными темпами.

Золотые запасы центральных банков достигли 36 000 т в 2024 году, приблизившись к историческому максимуму 1960-х годов. Основными покупателями золота в прошлом году стали Индия, Китай, Турция и Польша.

Рост цены на золото на 30% в 2023 году, а также дополнительные 27% в 2024 году, также существенно повлияло на структуру мировых резервов. По данным ЕЦБ, цена на золото достигла нового исторического максимума - 3500 долларов за тройскую унцию.

В отчете отмечается, что "запасы золота и высокие цены сделали его вторым по величине резервным активом в мире по рыночным ценам в 2024 году - после доллара США".

Напомним:

Цены на золото выросли благодаря ослаблению доллара, тогда как рынки следят за переговорами между США и Китаем. Платина обновила трехлетний максимум.

Состоятельные люди все чаще хранят золото за пределами своих стран - в основном в Сингапуре, который считается безопасной юрисдикцией.