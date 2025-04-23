В Україні презентували закупівельну організацію Агентства відновлення

23 квітня відбулася презентація Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) Агентства відновлення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Діяльність ЦЗО координуватиме безпосередньо Агентство відновлення. Організація буде закуповувати, зокрема, роботи з будівництва, утримання доріг, розробки проєктної документації тощо.

"ЦЗО – це фактично маркетплейс державних закупівель з відбудови. Вона має відповідати за дві речі. В першу чергу – це ефективність і друге – довіра міжнародних та українських компаній, які зможуть долучитись до відбудови", - зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Закупівлі в першу чергу будуть здійснюватися для обласних служб відновлення Агентства відновлення. Також є можливість здійснювати закупівлі для інших замовників будівництва – органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, державних підприємств тощо.

"ЦЗО Агентства відновлення – фундамент системи закупівель нового зразка: чесної, зрозумілої, заснованої на принципах Європейського Союзу", – сказав під час презентації віцепрем’єр-міністр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Концепція ЦЗО для агентства створювалася спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI).

Нагадаємо:

У 2024 році Кабінет міністрів призначив колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина головою Держагентства з відновлення.