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За тиждень Нацбанк продав понад 742 мільйони доларів

Володимир Тунік-Фриз — 1 березня, 15:04
За тиждень Нацбанк продав понад 742 мільйони доларів
Getty Images

За тиждень з 24 по 28 лютого Національний банк України продав на міжбанку 742,2 млн дол, при цьому купив 280 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 23 по 28 лютого Нацбанк продав на міжбанку 742,2 млн дол, що на 455,1 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 280 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 17 по 21 лютого Національний банк України продав на міжбанку 1191 млн дол, при цьому не купував валюту.

НБУ Нацбанк

Нацбанк

За тиждень Нацбанк продав понад 742 мільйони доларів
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