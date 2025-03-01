За неделю Нацбанк продал более 742 миллионов долларов

За неделю с 24 по 28 февраля Национальный банк Украины продал на межбанке 742,2 млн долл, при этом купил 280 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 23 по 28 февраля Нацбанк продал на межбанке 742,2 млн долл, что на 455,1 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк купил 280 тыс долл.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 17 по 21 февраля Национальный банк Украины продал на межбанке 1191 млн долл, при этом не покупал валюту.