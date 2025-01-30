Європейський фондовий індекс сягнув рекордного максимуму: у фокусі рішення ЄСБ
У четвер європейський індекс досяг рекордного максимуму, очолюваний акціями нерухомості та технологічних компаній, в той час, як інвестори очікували ймовірного зниження процентних ставок на засіданні Європейського центрального банку з питань монетарної політики.
Про це пише Reuters.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 виріс на 0,5%, продовжуючи третю сесію рекордного зростання поспіль. Німецький індекс "блакитних фішок" зріс на 0,3%, також досягнувши історичного максимуму.
Потенційне зниження ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів знизить депозитну ставку до 2,75% - найнижчого рівня з початку 2023 року. Це рішення також контрастує з вердиктом Федеральної резервної системи США, яка в середу залишила ставки без змін.
Європейська нерухомість, яка традиційно є чутлива до ставок, також була серед секторів, що найбільше зросли, додавши 1,8%.
Субіндекс технологічного сектору також збільшив прибуток, піднявшись на 1,1%, оскільки він продовжував відновлюватися після розпродажу на початку тижня, спровокованого появою моделі штучного інтелекту DeepSeek.
Важкий виробник чипового обладнання ASML додав 3,4%, в той час, як фірми, що займаються ШІ, такі як Siemens Energy Schneider Electric, виросли на 1,4% і 2,1%, відповідно.
Тим часом індекси промислових компаній підскочили на 1,2%, чому сприяв стрибок акцій Bucher Industries на 4,5% після того, як компанія повідомила про квартальні результати.
Зазначається, що іспанський індекс IBEX виріс на 0,5% до максимуму з червня 2008 року на фоні сильних банківських прибутків Caixabank та BBVA.
Нагадаємо:
Європейський центральний банк знизив ключову ставку на 0,25 процентного пункта - до 3% річних.
Європейські акції впали, слідуючи за падінням на Волл-стріт, спричиненим технологічними компаніями.