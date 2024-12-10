Європейські акції падають: причини

Європейські акції впали, слідуючи за падінням на Уолл-стріт, спричиненим технологічними компаніями.

Про це пише Reuters.

Світовий фондовий індекс MSCI знизився на 0,15%, а європейський індекс Stoxx 600, знизився на 0,3%, втративши частину свого зростання напередодні, коли новини з Політбюро Китаю породили надії на більш м'яку політику в другій за величиною економіці світу.

Однак основні заплановані події тижня ще попереду: в середу вийдуть дані по інфляції в США, а в четвер відбудеться засідання Європейського центрального банку. Оскільки зниження ставки ЄЦБ майже не викликає сумнівів, інвестори чекатимуть на підказки щодо його подальшого політичного курсу.

Китайські "блакитні фішки" (.CSI300) зросли на 0,7%, так само як і акції Японії та Кореї, причому останні зросли на 2,4% завдяки обіцянкам влади стабілізувати ринки, щоб заспокоїти інвесторів, наляканих політичними потрясіннями.

За ніч S&P 500 впав на 0,6%, а ф'ючерси на нього знизились на 0,07% вранці в Європі.

Падіння на 2,5% акцій чипового титану Nvidia, які ще більше знизилися в позаурочний час після того, як Китай розпочав антимонопольне розслідування, погіршило настрій.

Нагадаємо:

Європейські акції 19 листопада знижуються третій день поспіль на тлі побоювань щодо ескалації великої війни в Україні.

Євро наближається до свого найгіршого місяця за останній рік, на що впливає перспектива того, що торгівельні мита США завдадуть удару по і без того ослабленій економіці регіону.