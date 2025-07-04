Європейські акції відреагували на наближення дедлайну щодо мит від США

У п’ятницю європейські фондові індекси впали майже на 1%, оскільки інвестори занепокоєні невизначеністю щодо торговельних угод США напередодні крайнього терміну — 9 липня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,9% і становив 539,05 пунктів, готуючись до щотижневого падіння.

Інші регіональні індекси також знизилися:

Німецький DAX — на 0,9%,

Французький CAC 40 — на 1,2%,

Іспанський IBEX — на 1,7%,

Британський FTSE 100 — на 0,4%.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у п’ятницю Вашингтон почне надсилати країнам листи з інформацією про нові ставки імпортних мит, які почнуть діяти при ввезенні товарів до США.

Оскільки 90-денна пауза на підвищення тарифів у США закінчується наступного тижня, інвестори поводяться обережно — великі торговельні партнери, зокрема ЄС, досі не уклали угоди.

Європейський Союз намагається досягти з США хоча б "принципової домовленості" до дедлайну, аби отримати полегшення щодо мит у ключових галузях.

"Якщо подивитися на ЄС, то наразі діють тарифи 25% на автомобілі й автозапчастини та 50% на алюміній і сталь. Схоже, що ці мита не будуть зняті в межах переговорів, і це може стати дуже негативним результатом для Євросоюзу", — сказав Йохен Штанцль, головний аналітик CMC Markets.

"Усі сподіваються, що ці галузеві тарифи скасують, але ніхто не впевнений. Тому інвестори змушені чекати та спостерігати".

Найгірші показники падіння зафіксовано в акціях банків єврозони, компаній, пов’язаних із видобутком корисних копалин і роздрібних торговців — усі знизилися на 1,4%.

Також у четвер Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт про зниження податків, і Трамп планує підписати його впродовж дня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація в п'ятницю почне розсилати листи торговельним партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок, які країни повинні будуть почати платити з 1 серпня.