Европейские акции отреагировали на приближение дедлайна по пошлинам от США

В пятницу европейские фондовые индексы упали почти на 1%, поскольку инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно торговых соглашений США накануне крайнего срока - 9 июля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,9% и составил 539,05 пунктов, готовясь к еженедельному падению.

Другие региональные индексы также снизились:

Немецкий DAX - на 0,9%,

Французский CAC 40 - на 1,2%,

Испанский IBEX - на 1,7%,

Британский FTSE 100 - на 0,4%.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу Вашингтон начнет отправлять странам письма с информацией о новых ставках импортных пошлин, которые начнут действовать при ввозе товаров в США.

Поскольку 90-дневная пауза на повышение тарифов в США заканчивается на следующей неделе, инвесторы ведут себя осторожно - крупные торговые партнеры, в частности ЕС, до сих пор не заключили соглашения.

Европейский Союз пытается достичь с США хотя бы "принципиальной договоренности" до дедлайна, чтобы получить облегчение по пошлинам в ключевых отраслях.

"Если посмотреть на ЕС, то сейчас действуют тарифы 25% на автомобили и автозапчасти и 50% на алюминий и сталь. Похоже, что эти пошлины не будут сняты в рамках переговоров, и это может стать очень негативным результатом для Евросоюза", - сказал Йохен Штанцль, главный аналитик CMC Markets.

"Все надеются, что эти отраслевые тарифы отменят, но никто не уверен. Поэтому инвесторы вынуждены ждать и наблюдать".

Худшие показатели падения зафиксированы в акциях банков еврозоны, компаний, связанных с добычей полезных ископаемых и розничных торговцев - все снизились на 1,4%.

Также в четверг Конгресс США окончательно одобрил законопроект о снижении налогов, и Трамп планирует подписать его в течение дня.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в пятницу начнет рассылать письма торговым партнерам с указанием односторонних тарифных ставок, которые страны должны будут начать платить с 1 августа.