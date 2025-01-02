Євро впало до найнижчого рівня відносно долара з 2022 року

Євро опустився до найслабшого рівня щодо долара за останні два роки через побоювання щодо економіки Європи та різницю в монетарній політиці між ЄС і США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Спільна валюта знизилася на 0,4%, до $1,0314, що є найнижчим рівнем з листопада 2022 року. З кінця вересня, коли курс перевищував $1,12, євро подешевшав приблизно на 8%.

Серед основних причин падіння — побоювання, що орієнтовані на експорт економіки регіону постраждають від американських торгових тарифів, а також очікування, що Європейський центральний банк знижуватиме відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США.

Політична нестабільність у найбільших економіках ЄС також чинить тиск на євро.

Багато стратегів прогнозують, що курс євро впаде до паритету з доларом або навіть нижче цього рівня цього року.

Востаннє цей психологічний бар'єр був подоланий у 2022 році, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичну кризу в Європі та посилило страхи рецесії.

Нагадаємо:

Національний банк скоригував офіційний курс гривні щодо долара, встановивши з 31 грудня новий мінімум показника у 42,0390 грн/дол, що на 10 копійок нижче попереднього рівня.