Евро упало до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2022 года

Евро опустился до самого слабого уровня относительно доллара за последние два года из-за опасений относительно экономики Европы и разницы в монетарной политике между ЕС и США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Общая валюта снизилась на 0,4%, до $1,0314, что является самым низким уровнем с ноября 2022 года. С конца сентября, когда курс превышал $1,12, евро подешевел примерно на 8%.

Среди основных причин падения - опасения, что ориентированные на экспорт экономики региона пострадают от американских торговых тарифов, а также ожидания, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система США.

Политическая нестабильность в крупнейших экономиках ЕС также оказывает давление на евро.

Многие стратеги прогнозируют, что курс евро упадет до паритета с долларом или даже ниже этого уровня в этом году.

Последний раз этот психологический барьер был преодолен в 2022 году, когда полномасштабное вторжение России в Украину вызвало энергетический кризис в Европе и усилило страхи рецессии.

Напомним:

Национальный банк скорректировал официальный курс гривны относительно доллара, установив новый минимум с 31 декабря показатель в 42,0390 грн/долл, что на 10 копеек ниже предыдущего уровня.