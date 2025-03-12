Євро укріплюється на фоні новин про можливе припинення вогню

Курс євро у середу досяг п’ятимісячного максимуму після повідомлень про готовність України погодитися на місячне припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок євро досяг позначки 1,0947 дол – найвищого рівня з жовтня – і залишався стабільним на рівні 1,0913 дол під час азійських торгів.

Водночас фондові ринки коливалися через суперечливі тарифні плани США та запровадження мит на імпорт сталі та алюмінію.

Ф'ючерси на європейські акції зросли на 1,1%, а індекс FTSE піднявся на 0,5% після новин про відновлення США військової допомоги та обміну розвідданими з Україною.

Нагадаємо:

Європейські фондові ринки зросли у середу після того, як Україна погодилася на 30-денне перемир’я з Росією за пропозицією США.