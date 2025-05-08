Брюссель наточил пошлины: ЕС подготовил удар на $107 миллиардов по импорту США

Европейская комиссия представила план возможных контрмер в отношении американского импорта на сумму до 95 миллиардов евро ($107,2 млрд), если не удастся договориться с США об отмене пошлин.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По предложению Комиссии, под новые европейские пошлины могут попасть американские вино, рыба, самолеты, автомобили и автозапчасти, химикаты , электрооборудование, медпродукты и машины.

Это - ответ на американские тарифы в 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС, а также на так называемые "зеркальные" тарифы в 10% на большинство других товаров, которые могут вырасти до 20% после окончания 90-дневного моратория 8 июля.

Объявление прозвучало в тот же день, когда Трамп ожидаемо представил торговое соглашение между США и Великобританией.

В апреле ЕС уже утвердил пошлины (в основном по 25%) на американский импорт объемом 21 млрд евро (кукуруза, пшеница , мотоциклы , одежда), но их приостановили после объявления США 90-дневной паузы.

Комиссия подсчитала, что действующие тарифы США охватывают 380 млрд евро или 70% экспорта товаров из ЕС в США, а после новых расследований по фармпродукции, микрочипам, критическим минералам и грузовикам доля может вырасти до 97%. ЕС пока не включил фармпродукты и микрочипы в свое "ответное" таможенное предложение.

Поскольку импорт товаров из США в ЕС в 2024 году составил всего 335 млрд евро (против 532 млрд европейского экспорта), объем возможных европейских санкций значительно меньше. Брюссель подчеркивает, что хочет дать "пропорциональный ответ" и не обострять конфликт.

Отдельно рассматривается возможность введения ограничений на экспорт в США стального лома и химпродуктов на сумму 4,4 млрд евро. Эти товары не подпадают под действующие пошлины США, но могут использоваться американской промышленностью.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз должен обязаться покупать американские энергоносители на 350 миллиардов долларов, чтобы получить скидки на таможенные тарифы.

9 апреля 2025 года Евросоюз согласовал ответные пошлины на американские товары на сумму около 21 млрд евро ($23,2 млрд).

Такое решение ЕС принял в ответ на полное восстановление пошлин США на сталь и алюминий. Тарифы в размере 25% на весь импорт этих металлов, повышенные администрацией Дональда Трампа, вступили в силу 13 марта.