ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более 1,3 миллиарда евро

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более €1,3 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.

"В частности в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности", - пояснил премьер.

Шмыгаль добавил, что часть средств - это безвозвратные гранты.

Напомним:

Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.