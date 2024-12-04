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ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более 1,3 миллиарда евро

Артур Крыжный — 4 декабря, 18:41
ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более 1,3 миллиарда евро
Getty Images

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более €1,3 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.

"В частности в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности", - пояснил премьер.

Шмыгаль добавил, что часть средств - это безвозвратные гранты.

Напомним:

Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

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