ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более 1,3 миллиарда евро
Артур Крыжный — 4 декабря, 18:41
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Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более €1,3 млрд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.
"В частности в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности", - пояснил премьер.
Шмыгаль добавил, что часть средств - это безвозвратные гранты.
Напомним:
Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.