"Укргідроенерго" позичить $70 мільйонів на гібридні системи

Кабінет міністрів визнав доцільним залучення ПрАТ "Укргідроенерго" позики на $70 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для встановлення гібридних систем із виробництва електрики.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Визнано за доцільне залучення приватним акціонерним товариством "Укргідроенерго" позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для додаткового фінансування інвестиційного проекту "Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго")" у розмірі $70 млн під державну гарантію", – написав Мельничук.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства енергетики та ПрАТ "Укргідроенерго" щодо відновлення протягом двох років зруйнованих або пошкоджених через збройну агресію РФ об’єктів гідроенергетики.

Станом на осінь 2024 року по об'єктах ПрАТ "Укргідроенерго" було завдано понад 140 російських ракетних ударів., крім підриву окупантами Каховської ГЕС.