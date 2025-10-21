Середній розмір виплат постраждалим в ДТП зріс на понад чверть

Середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих в ДТП осіб за перші 9 місяців 2025 року становить 42 248 грн, що на 27,5% більше ніж в аналогічному періоді 2024 року (33 313,5 грн).

Про це повідомляє Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Зазначається, що таке зростання зумовлене кількома факторами — насамперед підвищенням вартості відновлювального ремонту транспортних засобів, збільшенням кількості ДТП, а також змінами у процесах врегулювання, запровадженими оновленим Законом про ОСЦПВ, який набув чинності з 1 січня 2025 року.

За словами голови Правління МТСБУ Олександра Берназюка, ринок ОСЦПВ демонструє зростання частоти збитків на 20% у першому півріччі 2025 року, а середнього розміру збитку — майже на 30% порівняно з минулим роком.

Зростання середнього розміру збитку та підвищення страхової суми безпосередньо вплинули на збільшення середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ.

За 9 місяців 2025 року середня страхова премія за укладеними внутрішніми договорами страхування склала 3 114,79 грн, що на 236,3% більше, ніж у попередньому році (1 318,19 грн).

Це зростання пов'язане не лише з ринковими змінами, а й з адаптацією страхових компаній до нових вимог законодавства, що спричинило збільшення операційних витрат на обслуговування клієнтів, пояснюють в МТСБУ.

У підсумку, за січень–вересень 2025 року загальна сума нарахованих страхових платежів за внутрішніми договорами ОСЦПВ склала 16,85 млрд грн, що на 122,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

