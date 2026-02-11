Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 12 лютого
У четвер, 12 лютого, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 5 копійок до 51,2 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 6 копійок до 43,03 грн.
Офіційні курси на четверм 12 лютого встановлено на такому рівні:
1 долар США – 43,03 грн (43,09 грн станом на 11 лютого);
1 євро – 51,20 грн (51,25 грн станом на 11 лютого).
Нагадаємо:
30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.
11 лютого курс євро оновить історичний рекорд щодо гривні.