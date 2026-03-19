Банки України показали актуальний курс валют на 19 березня

Станом на 19 березня офіційний курс долара щодо гривні зменшився до 43,89 грн, євро - до 50,52 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 44,15 - 44,25 грн. Євро - 50,90 і 51,15 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,75 - 44,25 грн (на 18 березня - 43,72 - 44,25 грн);

Євро - 50,30 - 51,04 грн (на 18 березня - 50,35 - 51,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,60 - 44,20 грн;

Ощадбанк - 43,70 - 44,30 грн;

Укрсиббанк - 43,70 - 44,30 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,70 - 44,25 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 49,85 - 50,85 грн;

Ощадбанк - 50,35 - 51,15 грн;

Укрсиббанк - 50,20 - 51,10 грн;

ПУМБ - 50,40 - 51,10 грн;

Райффайзен - 50,00 - 51,04 грн.

