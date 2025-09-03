Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 4 вересня

Офіційний курс євро до гривні у четвер 4 вересня укріпиться на 3 копійки - до 48,2 грн.

Про це свідчить офіційний курс Національного банку України.

Своєю чергою, курс долара подорожчає на 1 копійку.

Офіційні курси на четвер 4 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,37 грн (41,36 грн станом на 3 вересня);

1 євро - 48,20 грн (48,17 грн станом на 3 вересня).

