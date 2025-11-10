В ритейлі зростають зарплати: в яких компаніях платять найбільше

Торік офіційно працевлаштовані працівники торгівлі в Україні отримували, у середньому, 11 379 грн до оподаткування. Це на третину більше, ніж у 2023 році, та майже у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної служби статистики.

При цьому у перший рік великої війни, коли бізнес виживав, а не планував, зарплати навіть просіли — до 7 135 грн на місяць.

Як зазначається, середня зарплатня в ритейлі дуже різниться. Так, найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі Бюро Вин (мережа GoodWine): понад 82 тисячі гривень на місяць, а у компанії працюють 710 співробітників.

Серед лідерів також АТБ-Маркет, де працює понад 42 тисячі працівників, а середня зарплатня — понад 52 тисячі грн/міс.

У мережі магазинів Рошен (фізичні магазини працюють під дочірнім підприємством Ізюмінка) працюють майже 1,2 тисячі співробітників, які у середньому заробляють трохи більше ніж 41 тисячу грн на місяць.

Йдеться, що у Індексі Опендатабота 2025, який охоплює найбільших і найстабільніших гравців ринку, середній рівень зарплат теж доволі різний: від 57 тисяч у Розетки до 26-27 тисяч у Фори та Новуса. Метро Кеш енд Кері Україна тримається посередині — близько 36 тисяч.

Зазначається, що офлайн магазини Розетка належать до іншої компанії — Європлюс, де середня заробітна платня складає близько 16,7 тисячі гривень на місяць до оподаткування.

Як йдеться в аналітиці, попри складнощі, деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників.

Так, Експрес-Аптека (партнер мережі Аптек низьких цін, що працюють під брендами Шар@, АНЦ, Копійка, Не хворій) підняла середню оплату більш ніж у 6 разів за рік, ДЦ Україна (мережа магазинів Watsons) — утричі, а Перша Фармація Харкова, Альфа-Продукт та мережа магазинів Єва— у понад двічі.

Нагадаємо:

В Україні за 9 місяців 2025 року у більшості галузей зарплати змінилися нерівномірно, суттєво вищими стали галузі реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу, пропозиції для шукачів без досвіду.