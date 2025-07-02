В Україні за рік на 16% побільшало нових авто: найпопулярніші моделі

Впродовж червня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6 тисяч нових легковиків. У порівнянні з червнем 2024 року обсяги зросли на 16%; коли рівняти цьогорічний червень до травня – зменшились на 9,9%.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Йдеться, що більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 5868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (161 шт.).

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen та Renault.

Згідно з дослідженням, з-поміж окремих моделей 1 і 2 місця у цьому списку посідають Renault Duster та Toyota RAV4.

Минулого місяця до десятки потрапив Toyota LC Prado (5 сходинка), однак ще більш успішний у просування вгору списку Volkswagen ID Unix — перший у світі "AI‑SUV‑купе" від VW, створений виключно для Китаю. Він займає третє місце в рейтингу.

За даними дослідження, серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (79 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі "Єврокар".

Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) Toyota RAV4 (17 шт.) та Renault Dusrer/СКС-RDS (13 шт.), та інші подібні легкові автомобілі у кількостях що не перевищують десяти машин.

Картина за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків наступна: лідирують бензинові версії з часткою 34,9%. Друга позиція — в електромобілів (23,2%), яка зросла за місяць на 4,5% п.п.

Версії з гібридними силовими установками наразі на третій позиції з 23% у сегменті, дизельні привернули увагу лише 18,7% покупців. І зовсім скромні 0,2% дістались легковикам з ГБО.

Нагадаємо:

Впродовж травня українці та місцеві підприємства придбали 6,7 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% більше, ніж рік тому, та на 11,2% – порівняно з квітнем.

За даними аналітиків, в першу трійку найпопулярніших моделей увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 таToyota LC Prado.