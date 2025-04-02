Українцям повернуть майже мільйон за порушення у тарифах на комунальні послуги

Держпродспоживслужба з початку 2025 року в ході проведення позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, виявила порушення у 88,9% випадках, за результатами перевірок споживачам повернуть 948,9 тис. грн.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

"З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення", - йдеться у повідомленні.

За результатами цих перевірок було накладено 18 штрафних санкцій на суму 413,4 тис. грн, видано 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам підлягає поверненню 948,9 тис. грн.

Також 26 посадових осіб оштрафували на 46,1 тис. грн.

У відомстві закликають українців бути пильними та уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги.

"Якщо є сумніви щодо правильності тарифів, то варто перевіряти документи та вимагати обґрунтування розрахунків, а також звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби у разі виявлення порушень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У лютому компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації повідомили про перешкоджання їх діяльності у зв’язку з посиленням позапланових перевірок за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.