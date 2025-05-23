В Україні збільшується використання платіжних карток: яка сума розрахунків за січень-березень

У січні-березні кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами становила 2 191,3 млн шт., а їхня сума – 1 646,5 млрд грн (рік тому було 1 950,9 млн операцій на 1 489,7 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що безготівковими були 2 086,4 млн операцій на загальну суму 1 073,5 млрд грн. Це більше на 13,5% та 11,7% відповідно порівняно з першим кварталом 2024 року.

Частка безготівкових операцій за сумою була на рівні 65,2% серед усіх операцій із платіжними картками, за кількістю – 95,2% (у січні-березні 2024 року ці показники були нижчими та становили 64,5% та 94,2% відповідно).

Найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (48,8% та 72,9% відповідно). Там було здійснено 1 521,4 млн операцій на суму 523,6 млрд грн. Оплата товарів і послуг в інтернеті – 16,2% за сумою та 14,4% за кількістю.

Перекази з картки на картку у першому кварталі становили менше третини за сумою (28,1%, рік тому було 32,9%) та менше десятини за кількістю (7,8%, торік –8,9%).

За даними НБУ, у звітному періоді середня сума однієї операції становила:

у торговельній мережі – 344 грн (у першому кварталі торік – 327 грн),

з переказу з картки на картку – 1 845 грн (1 931 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 580 грн (541 грн).

Нагадаємо:

За 2024 рік сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток зросла на 37% – до 1,1 млрд гривень.