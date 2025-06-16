Фондовий ринок США відреагував на здешевлення нафти після атак Ізраїлю та Ірану

Американські фондові індекси зросли, оскільки ціни на нафту знизилися після атак між Ізраїлем та Іраном, оскільки це не вплинуло на видобуток та експорт нафти, що заспокоїло інвесторів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У п’ятницю індекси на Волл-стріт втратили понад 1% на тлі стрибка цін на нафту на 7% через взаємні авіаудари Ізраїлю та Ірану, які викликали побоювання щодо потенційного зриву нафтових поставок з Близького Сходу.

Однак цього тижня ціни на нафту впали більш ніж на 3% після зростання до максимумів з січня. Вихідними атаки не зачепили об’єкти видобутку та експорту, що трохи заспокоїло інвесторів, занепокоєних можливою новою хвилею інфляції.

Акції США продовжили зростати, а нафта подешевшала ще більше після того, як Wall Street Journal повідомив, що Іран терміново передає сигнали про бажання зупинити конфлікт і відновити переговори щодо своєї ядерної програми.

Станом на 18:00:

Dow Jones виріс на 439,65 пункту (1,04%) — до 42 636,31;

S&P 500 — на 63,22 пункту (1,06%) — до 6 040,19;

Nasdaq Composite — на 261,80 пункту (1,35%) — до 19 668,63.

Акції телеком-компаній T-Mobile US, AT&T і Verizon коливалися після запуску мобільної мережі Trump Mobile, яку створила Trump Organization.

Акції UPS і FedEx зросли приблизно на 1% після того, як Trump Mobile оголосила їх своїми логістичними партнерами.

Акції Sarepta Therapeutics впали на 46% після повідомлення про другу смерть пацієнта через гостру печінкову недостатність після отримання генної терапії проти рідкісної форми м’язової дистрофії.

U.S. Steel зросла на 5% після того, як Дональд Трамп схвалив угоду Nippon Steel на $14,9 млрд щодо її купівлі.

Cisco додала 1,8% після підвищення рейтингу від Deutsche Bank з "тримати" до "купувати".

На Нью-Йоркській біржі зростали акції у співвідношенні 4,36 до 1 проти тих, що падали, а на Nasdaq — у співвідношенні 2,7 до 1.

Індекс S&P 500 показав 11 нових максимумів за 52 тижні й три нових мінімуми. Nasdaq — 43 нові максимуми й 67 мінімумів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту коливаються після стрибка в п’ятницю на 7%, коли удари Ірану по Тель-Авіву та відповідь Ізраїлю посилили ризики зупинки експорту нафти з Близького Сходу.