Фондовый рынок США отреагировал на удешевление нефти после атак Израиля и Ирана

Американские фондовые индексы выросли, поскольку цены на нефть снизились после атак между Израилем и Ираном, поскольку это не повлияло на добычу и экспорт нефти, что успокоило инвесторов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В пятницу индексы на Уолл-стрит потеряли более 1% на фоне скачка цен на нефть на 7% из-за взаимных авиаударов Израиля и Ирана, которые вызвали опасения относительно потенциального срыва нефтяных поставок с Ближнего Востока.

Однако на этой неделе цены на нефть упали более чем на 3% после роста до максимумов с января. На выходных атаки не затронули объекты добычи и экспорта, что немного успокоило инвесторов, обеспокоенных возможной новой волной инфляции.

Акции США продолжили расти, а нефть подешевела еще больше после того, как Wall Street Journal сообщил, что Иран срочно передает сигналы о желании остановить конфликт и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

По состоянию на 18:00:

Dow Jones вырос на 439,65 пункта (1,04%) - до 42 636,31;

S&P 500 - на 63,22 пункта (1,06%) - до 6 040,19;

Nasdaq Composite - на 261,80 пункта (1,35%) - до 19 668,63.

Акции телеком-компаний T-Mobile US, AT&T и Verizon колебались после запуска мобильной сети Trump Mobile, которую создала Trump Organization.

Акции UPS и FedEx выросли примерно на 1% после того, как Trump Mobile объявила их своими логистическими партнерами.

Акции Sarepta Therapeutics упали на 46% после сообщения о второй смерти пациента из-за острой печеночной недостаточности после получения генной терапии против редкой формы мышечной дистрофии.

U.S. Steel выросла на 5% после того, как Дональд Трамп одобрил сделку Nippon Steel на $14,9 млрд по ее покупке.

Cisco прибавила 1,8% после повышения рейтинга от Deutsche Bank с "держать" до "покупать".

На Нью-Йоркской бирже росли акции в соотношении 4,36 к 1 против падающих, а на Nasdaq - в соотношении 2,7 к 1.

Индекс S&P 500 показал 11 новых максимумов за 52 недели и три новых минимума. Nasdaq - 43 новых максимума и 67 минимумов.

Напомним:

Цены на нефть колеблются после скачка в пятницу на 7%, когда удары Ирана по Тель-Авиву и ответ Израиля усилили риски остановки экспорта нефти с Ближнего Востока.