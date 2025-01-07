Вже 8 мільйонів українців отримали "тисячу Зеленського": кілька мільйонів у черзі

Вже 8 мільйонів українців отримати виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка", а загальна кількість заявок становила 11 мільйонів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Маємо вже понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Шмигаля, У січні цього року також почнеться виплата Вчительської доплати. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн "на руки" до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн.

У межах ініціативи "єКнига" вже є більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років.

"Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", - додав шмигаль.

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Нагадаємо:

10 грудня українці почали отримувати 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого, а витратити кошти - до завершення 2025 року. Програма доступна всім громадянам на підконтрольній Україні території.

Виплати за програмою здійснюються приблизно протягом 10 днів від дати подання заявки.