Уже 8 миллионов украинцев получили "тысячу Зеленского": несколько миллионов в очереди

Уже 8 миллионов украинцев получить выплату 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка", а общее количество заявок составило 11 миллионов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Есть уже более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе Зимняя еПоддержка. Более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Шмыгаля, в январе этого года также начнется выплата Учительской доплаты. Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн "на руки" к своей зарплате, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн.

В рамках инициативы "еКнига" уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.

"Так же в этом месяце начнет работать еще одна программа Зимней поддержки - прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", - добавил Шмыгаль.

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Напомним:

10 декабря украинцы начали получать 1 000 грн на карту Национального кэшбэка по программе "Зимней еПоддержки".

Подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля, а потратить средства - до завершения 2025 года. Программа доступна всем гражданам на подконтрольной Украине территории..

Выплаты по программе осуществляются примерно в течение 10 дней от даты подачи заявки..