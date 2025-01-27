Впевнено зростає: Голова НБУ розповів про особливості кредитування в Україні

Чистий кредитний портфель бізнесу за підсумками 2024 року збільшився на 65 мільярдів гривень, а населення – на 62 мільярди гривень.

Про це повідомив голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення – на 62 млрд грн, або на 39%", – повідомив Пишний.

За словами голови НБУ, збільшення обсягів кредитування є результатом як відновлення попиту бізнесу та населення на кредити, так і збільшення ризик-апетиту банків.

Пишний розповів, що зростання кредитного портфеля переважно сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" скоротилася до 34%. Водночас корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп.

"Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%", – наголосив Пишний.

Голова НБУ також розповів, що внаслідок посилення конкуренції за позичальників банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизили ставку за бізнес-кредитами в середньому до 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів.

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