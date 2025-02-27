Суд підтвердив правомірність рішень НБУ про закриття мережі обмінників "Фінод"
Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішень Національного банку про анулювання ТОВ "ФІНОД" ліцензій та виключення його з Державного реєстру фінансових установ.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Наша позиція залишається незмінною: компанії, які не виконують нормативні вимоги, не можуть продовжувати діяльність, оскільки це створює ризики для клієнтів та стабільності фінансового ринку в цілому. Суд підтвердив, що анулювання ліцензії ТОВ "ФІНОД" та виключення його з реєстру фінансових установ було правомірним рішенням регулятора", – прокоментував начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук.
Нагадаємо:
На початку червня 2023 року НБУ оштрафував "Фінод" на 300 тис. грн у зв'язку з порушеннями у відеоспостереженні та контролі, а в середині липня зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.
На сайті компанії уточнюється, що її було створено 2012 року. Компанія мала понад 400 обмінників у 16 областях країни.
В серпні 2023 року Національний банк анулював ліцензію ТОВ "Фінод", що займається обміном валют.