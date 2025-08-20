Великобритания наложила санкции на криптосистемы, поддерживающие Россию

Великобритания наложила санкции на финансовые сети, которые используются Россией для уклонения от существующих западных санкций, включая киргизские крипто-сети.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Санкции направлены на инфраструктуру A7A5, рублевого стейблкоина, запущенного в Кыргызстане. Он позволил переместить РФ 9,3 миллиарда долларов за границу за четыре месяца.

"Если Кремль считает, что может скрыть свои безнадежные попытки смягчить удар от наших санкций, отмывая транзакции через подозрительные крипто-сети, то они сильно ошибаются", - заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Санкции Великобритании коснулись люксембургской компании и четырех киргизских организаций, в частности Grinex LLC и Old Vector LLC, связанных с инфраструктурой A7A5.

Также были санкционированы три человека, которые, как утверждает Великобритания, поддерживали финансовую инфраструктуру России, в частности одна - с киргизским банком, который использовался для оплаты военных товаров, вторая - за помощь в уклонении от санкций, третья - за предоставление услуг государственному банку России "Промсвязьбанк".

Напомним:

США ввели санкции против российской криптовалютной биржи Garantex и ее руководителей.