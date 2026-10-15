Банки України показали актуальний курс валют на 15 жовтня

Банки оновили курси валют на 15 жовтня: середній євро становив 50,80 грн, долар – 45,17 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,75 – 45,28 грн (на 14 жовтня: 44,79 – 45,30 грн);

Євро: 50,10 – 50,81 грн (на 14 жовтня: 50,20 – 50,87 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,55 - 45,15 грн;

Ощадбанк - 44,75 - 45,25 грн;

Укрсиббанк - 44,70 - 45,25 грн;

ПУМБ - 44,80 - 45,40 грн;

Райффайзен - 44,73 - 45,18 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 49,75 - 50,75 грн;

Ощадбанк - 50,05 - 50,80 грн;

Укрсиббанк - 50,00 - 50,90 грн;

ПУМБ - 50,10 - 50,80 грн;

Райффайзен - 49,90 - 50,67 грн;

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