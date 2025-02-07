В Україні збільшилась кількість укладених шлюбних договорів

Торік українці уклали 2 762 шлюбні договори, що на 7% більше, ніж у 2023 році, але на третину менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє платформа Опендатабот, посилаючись на дані Міністерства юстиції України.

Наразі на 54 шлюби припадає лише 1 шлюбний договір. До порівняння, у 2023 році 1 шлюбний договір припадав на 72 одруження.

Зазначається, що минулоріч в Україні було укладено 150 210 нових шлюбів. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної.

За підрахунками Опендатабот, у 2024 році одружувались в середньому 12,5 тисяч пар щомісяця. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Нагадаємо:

11 січня після кібератаки росіян на держреєстри у Дії відновили доступ до запису зміни імені, записів про шлюб та розлучення, а також про народження дитини.