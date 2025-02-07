В Украине увеличилось количество заключенных брачных договоров

В прошлом году украинцы заключили 2 762 брачных договора, что на 7% больше, чем в 2023 году, но на треть меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает платформа Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства юстиции Украины.

Сейчас на 54 брака приходится лишь 1 брачный договор. К сравнению, в 2023 году 1 брачный договор приходился на 72 бракосочетания.

Отмечается, что в прошлом году в Украине было заключено 150 210 новых браков. Это на 19% меньше, чем в 2023-м, и на 30% меньше, чем до начала полномасштабной.

По подсчетам Опендатабот, в 2024 году женились в среднем 12,5 тысяч пар ежемесячно. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Напомним:

11 января после кибератаки россиян на госреестры в Дії восстановили доступ к записи изменения имени, записей о браке и разводе, а также о рождении ребенка.