В Україні відновили виплату компенсацій "єВідновлення" за пошкоджене житло

Після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку, послуга "єВідновлення" повністю відновила свою роботу.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Власники пошкодженого або знищеного житла можуть подати заяву на отримання компенсації через портал чи застосунок "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні.

Водночас власникам житлових сертифікатів, по яких вже було заброньовано кошти, продовжили термін їх бронювання на 30 днів - до 20 лютого 2025 року включно.

"Це дасть змогу в більш спокійному режимі оформити угоди купівлі-продажу нового житла на зміну зруйнованого", - пояснили у відомстві.

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Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

30 грудня Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.

4 січня У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

Міністерству юстиції в середу, 8 січня, вдалося відновити роботу свого вебсайту після кібератаки РФ.

З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки РФ.