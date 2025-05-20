В ОП розповіли, коли ЄС може вдарити новим пакетом санкцій по РФ
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Європейський Союз може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії вже 20 травня.
Про це повідомив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Що передбачає новий пакет санкцій:
- Під санкції потраплять 17 фізичних та 58 юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом та іншими сферами.
- Будуть обмежені 189 суден так званого "тіньового флоту", включаючи перевізників викраденого українського зерна.
- Жорсткіші експортні обмеження стосуватимуться для товарів і технології подвійного призначення.
За словами Власюка, вже розпочато підготовку 18-го пакета санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість зниження "цінової стелі" на російську нафту до 50 доларів за барель.
Нагадаємо:
ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну (60 дол за барель) на російську нафту, що транспортується морським шляхом.
14 травня 2025 року посли Євросоюзу погодили 17-тий пакет санкцій щодо Росії.