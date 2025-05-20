В ОП розповіли, коли ЄС може вдарити новим пакетом санкцій по РФ

Європейський Союз може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії вже 20 травня.

Про це повідомив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Що передбачає новий пакет санкцій:

Під санкції потраплять 17 фізичних та 58 юридичних осіб , пов'язаних із російським військово- промисловим комплексом та іншими сферами.

Будуть обмежені 189 суден так званого " тіньового флоту" , включаючи перевізників викраденого українського зерна .

Жорсткіші експортні обмеження стосуватимуться для товарів і технології подвійного призначення.

За словами Власюка, вже розпочато підготовку 18-го пакета санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість зниження "цінової стелі" на російську нафту до 50 доларів за барель.

Нагадаємо:

ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну (60 дол за барель) на російську нафту, що транспортується морським шляхом.

14 травня 2025 року посли Євросоюзу погодили 17-тий пакет санкцій щодо Росії.