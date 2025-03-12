Українські акції стрімко зростають після переговорів України та США

Котирування українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) 12 березня зранку зросли після новин про переговори України та США в Джидді.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Акції Milkiland підскочили на 9,52%, агрохолдингів "Агротон" і "ІМК" – на 7,27% і 5,68% відповідно, а KSG Agro – на 10,07%. Цінні папери найбільшого виробника цукру "Астарти" додали 3,89%, а Coal Energy, чиї шахти зупинилися через війну, подорожчали на 8,44%.

Також на 7,47% зросли акції "Кернелу", які напередодні впали на 8,06%.

На Лондонській біржі акції Ferrexpo піднялися на 7,09%, тоді як папери агрохолдингу МХП втратили 0,97%.

Ринок єврооблігацій також відреагував зростанням котирувань на 0,6-1,9%. Євробонди України з погашенням у 2029 році котируються на рівні 68,13% від номіналу, а у 2036 році – 55,43%. ВВП-варранти додали 0,78%, досягнувши 77,75% від умовної вартості.

Нагадаємо:

Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі підскочили на тлі новин про примирення між президентами України та США та про можливість швидких мирних переговорів.

4 березня українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які 3 березня обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжили втрачати вартість на тлі призупинення військової допомоги.