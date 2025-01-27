Українці за рік витратили десятки мільярдів на авто: у лідерах Toyota, BMW та Mercedes

Продажі нових легковиків в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн, що на 19 мільярдів, або 18%, більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 18,3 млрд грн.

Другий результат у BMW – 16 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.

На моделі Volkswagen українці витратили 9,2 млрд грн.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault – 6,4 млрд грн.

Топ-10 марок нових авто замикають Audi, Skoda, Lexus, Land Rover та Porsche.

Нагадаємо:

Українці впродовж 2024 року придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Відносно 2023 року попит зріс на 46%.

За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.