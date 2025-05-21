Україна закликає ЄС не чекати на США — час бити по активах РФ і нафтових клієнтах

Наступного тижня Україна звернеться до Євросоюзу із закликом зробити рішучі кроки щодо ізоляції Росії — зокрема, конфіскувати російські активи та запровадити санкції проти деяких покупців російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У ще не оприлюдненому документі, який Україна представить ЄС, йдеться про необхідність того, щоб союз із 27 країн зайняв більш незалежну та агресивну позицію щодо санкцій, враховуючи невизначеність щодо подальших дій Вашингтона.

Серед рекомендацій на 40 сторінках є заклики до ухвалення законодавства, яке дозволило б швидше конфісковувати активи осіб, що під санкціями, та передавати їх Україні. Ті, кого торкнуться санкції, могли б потім вимагати компенсації вже від Росії.

Також пропонується, щоб санкції ЄС діяли не лише на території Євросоюзу, а й зачіпали іноземні компанії, які використовують європейські технології для співпраці з Росією. Окремим пунктом пропонується впровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти.

Такі санкції можуть вдарити по великих імпортерах, як-от Індія та Китай. Це був би серйозний крок, на який Європа раніше не наважувалась. Трамп публічно обговорював таку можливість, але зрештою вирішив утриматися від дій.

У документі також міститься пропозиція змінити механізм ухвалення санкцій у ЄС, щоб обійти вето окремих країн. Пропонується перейти до голосування більшістю, замість теперішньої необхідності одностайності, яка часто блокує рішучі дії.

У понеділок після розмови з Владіміром Путіним Трамп вирішив не запроваджувати нові санкції проти Росії, чим розчарував європейських лідерів і Київ, які протягом тижнів закликали США до жорсткішої реакції.

За словами джерела Reuters, Трамп після розмови з Путіним повідомив українським та європейським лідерам, що не хоче наразі посилювати санкції — і хоче дати час на перемовини.

Нагадаємо:

Велика Британія 20 травня оголосила про новий широкомасштабний пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на останні удари РФ проти невинних українців.

Україна подякувала Євросоюзу за схвалення нових санкцій проти РФ, проте запропонувала посилити тиск на агресора, знизивши до $30 за барель граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.